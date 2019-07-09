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Минюст напомнил, кто может требовать отпуск в любое удобное время

© Sputnik / Александр Вильф
Туризм
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Пора отпусков в самом разгаре. В теплое время года отдыхать хочется куда сильнее, но это может не понравится вашему работодателю. Министерство юстиции Узбекистана рассказало, в каком случае вы можете потребовать отпуск в любое удобное для вас время и на законных основаниях.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Министерстве юстиции объяснили, когда работнику должен предоставляться отпуск в летнее или другое удобное для него время. Соответствующую памятку ведомство опубликовало в своем Telegram-канале Правовая информация.

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Итак, такой отпуск должен предоставляться одиноким родителям, в том числе вдовам, вдовцам, разведенным и одиноким матерям, а также женам военнослужащих срочной военной службы, воспитывающим одного или более детей в возрасте до четырнадцати лет.

Также в отпуск в удобное время отпустят инвалидов I и II группы. Лица, которым меньше восемнадцати лет, но при этом работающие, а также студенты, которые учатся и работают одновременно тоже имеют право выбрать время законного отдыха.

Данный материал был подготовлен, опираясь на Трудовой кодекс РУз.

Теги:
принудительный труд, Трудовой кодекс, трудоустройство, Труд, детский отдых, дом отдыха, отдых, отпуск



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