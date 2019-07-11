Блогеры проехали от Ташкента до Ферганы, побывали в Самарканде и Бухаре, сняв волшебный ролик про республику.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Режиссер Тимур Тугалев и итальянский блогер Сара Иззи выложили видео об Узбекистане в 4K.

Блогеры проехали от Ташкента до Ферганы, побывали в Самарканде и Бухаре, сняв волшебный ролик про республику.

Еще с начала апреля Сара выкладывает в свой Instagram поразительные снимки Узбекистана и его народа.

Первое, где они побывали - рынок Чорсу и испробовали там самый лучший мед, хлеб и другие вкусности.

YouTube Базары, люди и волшебные места: блогеры показали Узбекистан в 4K

"Традиционный узбекский хлеб очень хрустящий, мягкий и вкусный. Его называют "лепешка" или "нон", запекается в тандыре. Тут ни в коем случае нельзя резать хлеб ножом - только разламывать руками: на маленькие золотистые кусочки для каждого. Это напомнило мне мое детство и семью. Очень просто, комфортно и незабываемо. Точно так же, как объятие моего отца", - пишет девушка.

YouTube Базары, люди и волшебные места: блогеры показали Узбекистан в 4K

Напомним, Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards, чья церемония вручения наград прошла 21 февраля.

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Кстати, теперь в 2020 году Узбекистан может претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.