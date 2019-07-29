Узбекистан соберет СМИ и блогеров на международном конгрессе

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистане пройдет I международный конгресс лидеров мнений World Influencers Congress 2019, сообщает сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.
Данное мероприятие соберет ведущих авторитетных блоггеров, инфлюенсеров и представителей СМИ. В рамках форума, лидеры мнений со всего мира обменяются опытам и самыми передовыми мнениями в сфере развития туризма.
Все для туризма: предложены проекты визы "Шелковый путь" и "Визы СНГ" >>>
Программа включит в себя не только презентации, конференции и деловые бизнес-встречи, но и церемонию награждения World Influencers Congress-2019.
World Influencers Congress 2019 организован при поддержке Государственного комитет Узбекистана по развитию туризма, Министерства культуры и МИД Узбекистана. Также помощь окажут хокимияты Ташкента, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей.