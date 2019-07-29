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Узбекистан соберет СМИ и блогеров на международном конгрессе

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
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I международный конгресс лидеров мнений World Influencers Congress пройдет в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистане пройдет I международный конгресс лидеров мнений World Influencers Congress 2019, сообщает сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Данное мероприятие соберет ведущих авторитетных блоггеров, инфлюенсеров и представителей СМИ. В рамках форума, лидеры мнений со всего мира обменяются опытам и самыми передовыми мнениями в сфере развития туризма.

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Программа включит в себя не только презентации, конференции и деловые бизнес-встречи, но и церемонию награждения World Influencers Congress-2019.

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Основная цель конгресса - создать сеть популярных общественных деятелей (инфлюенсеров), которая объединит лидеров мнений со всего мира и будет ежегодно проводиться в разных уголках планеты. Свое участие уже подтвердили основатель журнала Travel Magazine Шерон Лингвистон, руководитель отдела маркетинга и монетизации Lionsgate Ирина Шеймс, вице-президент и финансовый директор NBC network entertainment Джонатан Цукер, ведущий программы BareFeet на телеканале PBS Микела Малоцци и продюсер и оператор телеканала Travel Channel.

World Influencers Congress 2019 организован при поддержке Государственного комитет Узбекистана по развитию туризма, Министерства культуры и МИД Узбекистана. Также помощь окажут хокимияты Ташкента, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей.

Теги:
Госкомтуризм, Узбектуризм, туристы, турист, Туризм, блогер, блог, СМИ, СМИ



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