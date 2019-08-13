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Узбекистан занял первое место по популярности авианаправлений у россиян

Михаил Генис
Туризм
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В тройку лидеров по популярности авиаперелетов среди россиян также вошли Армения и Молдова.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Узбекистан вышел на первое место по популярности перелетов у россиян, сообщает Туту.ру.

Аналитики туристического сервиса составили список стран, куда чаще всего россияне покупают авиабилеты. В тройку лидеров также вошли Армения и Молдова.

А вот в Грузию спрос резко упал - страна опустилась на 20-е место в списке.

Грузия подсчитала ущерб от потери российских туристов >>

Вчера премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, сколько денег потеряла страна из-за сокращения количества путешественников из России. 

По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%.

Теги:
турист, туристы, туристический бизнес, Туризм, авиакомпания, авиаперелет, авиабилет, Молдова, Армения, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Грузия, Грузия



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