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Грузия подсчитала ущерб от потери российских туристов

Sputnik
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С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, сколько денег потеряла страна из-за сокращения количества путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", — сказал Бахтадзе.

Он отметил, что важно оказывать поддержку занятым в туристическом секторе бизнесменам, и выразил уверенность, что страна вернет прежнюю динамику роста в этом секторе экономики.

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Напомним, 20 июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции, поводом для которых стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев
© Sputnik / Александр Астафьев
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По словам самого Гаврилова, на это место его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

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Теги:
Экономика, Туризм, Россия, Грузия



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