Создающим кино об Узбекистане иностранцам компенсируют затраты

Иностранным компаниям, создающим кино-, теле- и видеофильмы, клипы и мультфильмы на территории Узбекистана, будут компенсировать часть затрат.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. С 2020 года все затраты иностранных компаний по созданию фильмов об Узбекистане будут частично компенсировать, сообщается в указе президента Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в республике Узбекистан".

"Часть затрат (rebate) зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции (кино-, теле- и видеофильмов, клипов, мультфильмов, аниме) на территории Республики Узбекистан компенсируется за счет средств государственного бюджета в размере до 20 процентов от затрат, произведенных на территории республики, но не более 300 тысяч долларов США за единицу продукции", - говорится в сообщении.

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За счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете по развитию туризма выделяются гранты для съемок художественных полнометражных, художественных

короткометражных, документально-хроникальных фильмов об исторических и легендарных личностях Узбекистана в размере 30 процентов от стоимости проекта, но не более трех миллиардов сумов.

Напомним, Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards, чья церемония вручения наград прошла 21 февраля.

В 2020 году Узбекистан может претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.