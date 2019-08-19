Горный парк за 2 млн долларов создадут в Шахрисабзе

В новый узбекско-казахстанский проект входит строительство гостиниц и кемпингов на три тысячи туристов в год.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В горах Шахрисабза создадут парк стоимостью 2 миллиона долларов, сообщают "Новости Узбекистана".

"Новая зона отдыха позволит не только расширить границы экотуризма, но и обеспечит постоянной работой более 50 горцев", - говорится в сообщении хокимията Шахрисабзского района.

По словам издания, в новый узбекско-казахстанский проект входит строительство гостиниц и кемпингов на три тысячи туристов в год, а сдать в эксплуатацию зону отдыха планируется в 2020 году.

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Пока уже приступили к строительству автомобильных дорог, линий электропередач и закладке фундамента для гостиниц и кемпингов.

На данный момент в реализацию проекта вложено 200 тысяч долларов.

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Напомним, в марте стало известно, что Казахстан и Узбекистан планируют запустить единый туристический продукт, в рамках которого путешественники смогут за одну поездку посетить обе страны.

По планам разработчиков, в Казахстане тур охватит Туркестан, Алматы, Шымкент, Тараз, городища Сауран и Отырар, Сайрам-Угамский, Аксу-Жабаглинский и Иле-Алатауский национальные парки, урочище Тамгалы тас. В узбекскую часть туров войдут Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент.