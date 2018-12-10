"Фишка" для туристов, или Как прочувствовать Узбекистан

Генеральный директор одного из туристических агентств в Москве Анна Веч рассказала, как сделать Узбекистан страной массового туризма.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik, Мария Науменко. Когда заходишь в офис Анны Веч, первое, что бросается в глаза – это большая узбекская тарелка, которая стоит на полке. Сразу понимаешь - в этом месте царит дух Востока. Затем гостеприимная хозяйка достает из шкафа пиалы с национальным узором и любезно предлагает чай. Сложно отказаться от того, чтобы выпить горячий напиток из таких красивых чашек.

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"В Узбекистане все пьют из пиал. Это удобнее, чем из кружек, и чай быстрее остывает", - с улыбкой объясняет она.

На стенах кабинета Анны нет свободного места – повсюду грамоты и дипломы, рассказывающие о различных достижениях ее компании. История жизни Анны напоминает голливудский фильм с хеппи-эндом. Ее тернистый путь к успеху начинался от иммигрантки и сотрудницы продуктового магазина, сейчас же она гражданка РФ и владелица собственного туристического бизнеса.

В Москве становишься танком

"Я родилась и выросла в Фергане. Это очень европейский город: там проживает много русских. Я не узбечка, но всегда с гордостью говорю, что родом из Узбекистана. Этот момент в биографии наложил особый отпечаток на мой характер. Как правило, люди, приезжающие в Москву из разных уголков постсоветского пространства, проявляют стойкость характера, недюжинное рвение и терпение. Мы как танки. Москва диктует такие условия, что нужно пахать и пахать для того, чтобы в этой жизни чего-то достичь!" - рассказывает она.

© Sputnik / Георгий Зельма Строительство Большого Ферганского канала

Дедушка Анны возвел одно из известных гидротехнических сооружений в Средней Азии - Большой Ферганский канал. Он же спроектировал и построил многоквартирный четырехэтажный дом в центре Ферганы, где Анна прожила до 23 лет, а потом с семьей переехала в российскую столицу.

"Отсутствие работы повлияло на такое судьбоносное решение. С этой проблемой столкнулись не только узбекистанцы, но и жители соседних стран: Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана", - признается она.

Поначалу семья наскребла денег на авиабилет мужу Анны Евгению - его позвали работать на московскую табачную фабрику.

"Пришлось влезть в долги: тогда перелет Фергана - Москва стоил порядка 300 долларов", - вспоминает она.

Проработав полтора месяца на предприятии, Евгений так и не получил зарплату. Пришлось искать другую работу, в чем помогла подруга детства, которая на тот момент уже обосновалась в Москве. И примерно через полгода семья наконец-то воссоединилась – Анна с мамой и сыном переехали к супругу в Москву.

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"Было тяжело приехать в съемную квартиру после собственной просторной трешки в Фергане, но мы не унывали и решили, что со временем все наживем", - говорит она.

Однако после переезда испытания только начались. Анне с высшим историческим образованием пришлось устроиться продавцом в продуктовый магазин, так как приезжую девушку больше никуда не брали.

"Я проработала там почти два года. Ты как загипнотизированный солдат каждый день встаешь за прилавок, а другого выхода не было: надо поднимать на ноги маленького ребенка, платить за аренду жилья", - вспоминает она.

Доказать Вселенной, что ты достоин большего

Когда уже совсем не осталось сил, девушка решила, что необходимо устроиться "банальным секретарем в любую организацию офисного типа". Она начала узнавать про вакансии через знакомых, и одна из них предложила Анне прийти на собеседование в туристическую компанию. Так в 2008 году она стала сотрудником отдела выписки.

Спустя время Анне доверили и другие обязанности: она начала оформлять для туристов ваучеры и страховки в Китай. А через два года ее попросили заменить сотрудницу, которая ушла в декрет.

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"Тогда за неделю пришлось вспомнить английский, который я последний раз использовала в школе, так как все переписки с партнерами были на иностранном языке. За эти семь дней я три раза хотела написать заявление об увольнении", - рассказывает она.

В результате Анна стала настоящим профессионалом туристической отрасли и через полгода получила должность руководителя отдела. А в 2015 году уже основала собственный бизнес.

Девушка отмечает, что работает со многими туристами из Ферганы.

"Мои друзья и знакомые имеют агентов по туризму, это как свой стоматолог или юрист. Люди ценят искренность и дружелюбие. Со многими клиентами у нас именно такие доверительные отношения, мы друзья и даже больше!" - обращает внимание эксперт.

У супруга Анны на данный момент ремонтно-строительный бизнес. К нему за профессиональной помощью обращается много соотечественников, а среди сотрудников есть выходцы из Узбекистана.

Личный архив Анны Веч Анна Веч с мужем Евгением и сыновьями Никитой и Женей

"В моем окружении много людей из Азии. Мне кажется, что это азиатская черта: когда ты упираешься рогом и пытаешься доказать всей Вселенной, что достоин большего", - рассуждает она.

Думба в холодильнике и чапаны на даче

Несмотря на то что семья выходцев из Ферганы уже прочно обосновалась в России, Узбекистан – неотъемлемая часть повседневной жизни четы Веч.

"У нас на даче есть три чапана. В обычной жизни их носить неудобно: кафтан длинный, а мы оба за рулем. А вот укутаться в узбекские халаты на даче - в самый раз", - рассказывает Анна.

Личный архив Анны Веч Анна с супругом Евгением на даче в узбекских халатах

Еще семья любит готовить плов, как в Узбекистане. Для этого у них всегда в морозилке припрятана думба – курдючный жир.

Личный архив Анны Веч Ингредиенты для плова: морковь и мясо

К тому же каждую неделю супруги заглядывают в чайхану отведать лагман.

"Муж часто ходит в чайхану, там уже весь персонал прекрасно знает его набор блюд", - смеется Анна.

Также когда родственники и друзья Веч приезжают в Россию из Ферганы, супруги всегда просят их привезти с собой кисломолочный продукт курт.

Как сделать Узбекистан страной массового туризма

По мнению Анны Веч, Узбекистан имеет все шансы в разы увеличить турпоток, однако сейчас для этого существует множество барьеров, один из них – высокая стоимость перелета в республику.

"Работая в туризме, зная прекрасно цены на авиабилеты и турпутевки, я выберу между поездкой с семьей в Фергану и отдыхом на Бали последнее. Не потому что я не люблю родину, а потому что это рационально", - утверждает эксперт.

Личный архив Анны Веч Анна Веч на итальянском острове Сардиния

По ее словам, на данный момент российские путешественники не готовы платить за Среднюю Азию те же деньги, которые они бы отдали, например, за Таиланд.

"Республике нужны субсидированные перевозки. Если бы билет в Узбекистан стоил как, например, до Грузии за три месяца до даты полета, тысяч пять-семь рублей, то, поверьте, туристов в РУ было бы намного больше", - обращает внимание Анна.

Кроме того, говорит эксперт, в узбекских отелях страдает качество сервиса. Не все туристы привыкли жить в гостевых домах. На ее взгляд, упор властей страны на хостелы и мини-гостиницы также не совсем верен.

"Не самая лучшая идея привлечь в республику иностранцев за счет хостелов. К вам прибудут бюджетные самостоятельные путешественники, а любой стране выгодно, чтобы туристы приносили и пользу экономике", - считает девушка.

Она добавляет, что сегодня Узбекистан не заманит россиян лишь свежими фруктами, вкусной едой и богатой историей, так как все это есть и в РФ. Стране необходима своя "фишка".

По ее словам, сейчас в мире популярны ЗОЖ и эко-тема, а в Узбекистане нет генно-модифицированных продуктов. На этом можно сделать акцент и вкладывать в это деньги.

Узбекистану, уверена Анна, необходимо хорошее министерство по приему иностранных граждан. Отдых в республике должен стать трендом, а для этого нужна большая рекламная компания.

"Нужны блогеры, которые раскрутили бы это направление, чтобы все люди захотели поехать в республику", - предлагает эксперт, отмечая, что стране нужны качественные экскурсионные программы.

"Узбекистан надо прочувствовать, а для этого древние города республики нужно уметь красиво преподнести", — подчеркивает она.

Анна Веч обращает внимание на то, что если недорогой перелет и качественный сервис красиво обернуть и сделать республике масштабную рекламу, то получится отличный турпродукт.

Она признается, что с удовольствием сама бы занималась организацией туров в Узбекистан. Кому как не ей популяризировать свою родину среди иностранцев. У республики есть все данные, чтобы стать Меккой для туристов: вкусная еда, богатая история и радушные жители.