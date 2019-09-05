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Казанский кремль

В Казани презентуют туристический потенциал Узбекистана

© Sputnik / Владимир Астапкович
Туризм
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На следующей неделе в столице Татарстана состоится промоакция "Путешествуй в Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Казани 13 сентября пройдет промоакция "Путешествуй в Узбекистан" по продвижению туристического потенциала республики.

Мероприятие организуют Государственный комитет по развитию туризма и Генеральное консульство Узбекистана в Казани.

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По данным пресс-службы Госкомтуризма, в рамках мероприятия с участием туроператоров Узбекистана и Татарстана будет презентован узбекистанский туристический потенциал. Также запланированы В2В-встречи  между представителями бизнес-кругов. 

В конце 2018 года акция "Путешествие в Узбекистан" прошла в четырех российских городах — Екатеринбурге, Казани, Уфе и Новосибирске.

По данным Госкомтуризма, число путешественников из России, посетивших Узбекистан в прошлом году, выросло почти втрое по сравнению с 2017-м и составило 371,5 тысячи человек. Общее число туристов, въехавших в республику в 2018 году, - 5,3 миллиона человек (в 1,96 раза больше, чем в 2017-м), в том числе 4,6 миллиона человек из соседних стран Центральной Азии.

Теги:
Россия, Казань, туристы, Госкомтуризм, Туризм



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