В Ташкенте пройдет культурная неделя "Прекрасный Китай, красочный Узбекистан"

Мероприятие организуют, чтобы укрепить отношения Узбекистана и Китая в сфере развития туризма и активизировать культурный обмен.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте и Самарканде с 10 по 20 сентября пройдет культурная неделя "Прекрасный Китай, красочный Узбекистан", сообщается на портале Uzbekistan.travel.

На улице Сайилгох в столице и улице Алишера Навои в Самарканде гостей будут ждать выставки китайских костюмов, благотворительные распродажи сувениров, инсталляции световых фонарей.

Структура культурной недели включит также деловую программу. Запланированы презентации туристического потенциала обеих стран, В2В-сессия с участием узбекских и китайских туроператоров в гостинице Hyatt Regency Tashkent, мастер-класс от китайского эксперта по классификации туристических зон (Le Grand de Plaza), выставка медицинского оборудования "Шелковый путь" и даже бесплатный медосмотр гостей на предмет наличия признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Хиве с 14 по 16 сентября пройдет Международный фестиваль "Ракс сехри" ("Магия танца"). В программе фестиваля — концерты и театрализованные представления, ярмарки изделий народно-прикладного и изобразительного искусств, научно-практическая конференция, дегустация блюд кухни Хорезма, мастер-классы и многое другое.