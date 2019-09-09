В Ташкенте пройдет культурная неделя "Прекрасный Китай, красочный Узбекистан"

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте и Самарканде с 10 по 20 сентября пройдет культурная неделя "Прекрасный Китай, красочный Узбекистан", сообщается на портале Uzbekistan.travel.
На улице Сайилгох в столице и улице Алишера Навои в Самарканде гостей будут ждать выставки китайских костюмов, благотворительные распродажи сувениров, инсталляции световых фонарей.
Ранее сообщалось, что в Хиве с 14 по 16 сентября пройдет Международный фестиваль "Ракс сехри" ("Магия танца"). В программе фестиваля — концерты и театрализованные представления, ярмарки изделий народно-прикладного и изобразительного искусств, научно-практическая конференция, дегустация блюд кухни Хорезма, мастер-классы и многое другое.