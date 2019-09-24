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Под рев мотора: российский блогер снял тест-драйв в Узбекистане

Под рев мотора: российский блогер снял тест-драйв в Узбекистане

© Sputnik .
Туризм
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Блогер Алан Енилеев одним из первых провёл тест-драйв электромобиля, который скоро начнут выпускать в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Российский автоблогер Алан Енилеев провел тест-драйв первого электромобиля в Узбекистане. Подробный видеообзор посещения республики он опубликовал на своем Ютюб-канале, у которого имеется более 640 тысяч подписчиков. 

© Instagram / eric_davidich
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"По характеристикам 10 л.c., максимальная скорость 80 км/час. Автомобиль однозначно шокирует своим внешним видом, ибо крайне откровенно напоминает нам автомобили Mercedes-Benz, тоже самое продолжается и в салоне", - сказал Алан Енилеев.

Ещё блогер выразил благодарность Отабеку Умарову за помощь в организации тест-драйва.

Напомним, зять президента также посодействовал в съемках тест-драйва другому российскому блогеру, который приезжал в Узбекистан, - Эрику Давидычу.

Для очередного обзора ему были предоставлены автомобили премиум-класса. Среди них - Mercedes AMG GT 4, BRABUS Maybach 900 и Bentley.

Теги:
Узбекистан, тестдрайв, блогер



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