За границу на автобусе: новые возможности для жителей Андижана

Из Узбекистана в Кыргызстан и по обратному маршруту будут ежедневно курсировать 12 современных микроавтобусов, по 6 с каждой стороны.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Из Андижана в Ош запустили регулярный рейс микроавтобусов, сообщает департамент туризма города Андижана на своей странице в социальной сети.

Из Узбекистана в Кыргызстан и по обратному маршруту будут ежедневно курсировать 12 современных микроавтобусов, по 6 с каждой стороны.

По словам начальника управления Министерства транспорта Узбекистана, пограничные и таможенные посты обеих стран обеспечат все удобства для общественного транспорта и пассажиров.

"Микроавтобусы будут обслуживать пассажиров в зависимости от пассажиропотока круглосуточно. Стоимость проезда составит 10 тысяч узбекских сумов" - заявил чиновник.

Директор департамента транспорта Министерства транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана, сообщил, что в ближайшее время планируется запуск рейсов Ош-Фергана, Кызыл-Кия-Фергана.