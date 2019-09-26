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Самолет в небе. Архивное фото

Свободный полет: новый чартер соединит Узбекистан и Китай

Туризм
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Самолет Airbus A320neo с общей вместимостью 173 человека осуществит перелет по маршруту Сиань - Ташкент - Сиань. Первым пассажиром рейса станет глава китайской авиакомпании Лю И.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента им. Ислама Каримова 27 сентября приземлится первый прямой чартерный рейс китайской авиакомпании Zhejang Loong Airlines Co.Ltd., сообщает Госкомтуризма.

Самолет Airbus A320neo с общей вместимостью 173 человека осуществит перелет по маршруту Сиань - Ташкент - Сиань. Первым пассажиром рейса станет глава китайской авиакомпании Лю И.

Архивное фото самолета Boeing 767-300ER узбекских авиалиний
© Flickr / Cory Barnes
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Запуск чартерного рейса осуществлен благодаря совместной проработке вопроса по увеличению китайских туристов в Узбекистан посольством республики в Китае и компанией Zhejang Loong Airlines Co.Ltd.

Ранее представители китайской авиакомпании приняли участие в работе Международного инвестиционного форума, прошедшего впервые в 2018 году в Ташкенте, где узбекской и китайской сторонами были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере туризма, привлечения туристских компаний к инвестированию в объекты туристической инфраструктуры в республике, создания специальных туристических продуктов и увеличения потока китайских туристов, в том числе путем открытия новых прямых рейсов.

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Отмечается, что полеты чартерного рейса в дальнейшем будут осуществляться на регулярной основе.

Теги:
Китай, Узбекистан, авиакомпания, Самолет, Чартер



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