Изменился режим работы комплекса "Регистан" в Самарканде

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Комплекс "Регистан" в Самарканде в высокий туристический сезон — в марта по ноябрь — будет ежедневно работать с 07.00 до 24.00. Правительство Узбекистана приняло соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе Минюста. Изменения уже вступили в силу.

Кроме того, в Самарканде планируется воссоздать сады Амира Тимура "Боги Баланд" и "Боги Шамол", отреставрировать археологические памятники "Шероз калъа", "Добусия" и другие — по согласованию с ЮНЕСКО, создать музеи по открытым небом, а на Университетском бульваре, улицах Ислама Каримова, Алишера Навои и Пушкина организовать туристскую инфраструктуру с привлечением частных инвесторов.

Также в публикации отмечается, что с 1 октября земельные участки в Самарканде, за исключением территорий, включенных в список ЮНЕСКО, предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства гостиниц через онлайн-аукцион на торговой площадке E-IJRO AUKSION.

В августе в Самарканде прошла конференция "Сохранение материального и нематериального наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения", в ней приняла участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она отметила, что этот город по праву можно считать лицом и визитной карточкой не только Узбекистана, но и всего региона. Однако сохранение его уникального наследия — общая задача, при решении которой все должны действовать сообща.