Изменился режим работы комплекса "Регистан" в Самарканде

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Комплекс "Регистан" в Самарканде в высокий туристический сезон — в марта по ноябрь — будет ежедневно работать с 07.00 до 24.00. Правительство Узбекистана приняло соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе Минюста. Изменения уже вступили в силу.
Также в публикации отмечается, что с 1 октября земельные участки в Самарканде, за исключением территорий, включенных в список ЮНЕСКО, предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства гостиниц через онлайн-аукцион на торговой площадке E-IJRO AUKSION.
В августе в Самарканде прошла конференция "Сохранение материального и нематериального наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения", в ней приняла участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она отметила, что этот город по праву можно считать лицом и визитной карточкой не только Узбекистана, но и всего региона. Однако сохранение его уникального наследия — общая задача, при решении которой все должны действовать сообща.