Свободный полет: индийская авиакомпания намерена выйти на узбекский рынок

На встрече в Министерстве транспорта озвучена готовность индийской компании создать систему, которая будет связывать грузоперевозки между аэропортами Навои и Дели.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Министерстве транспорта Узбекистана прошла встреча с делегацией индийской авиакомпании Delhi International Airport Limited (DIAL), сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и, в частности, повышения эффективности интермодального центра логистики "Навои", действующего на базе аэропорта в городе Навои.

Финансовый директор авиакомпании подчеркнул, что Индия заинтересована в укреплении и наращивании взаимовыгодных контактов между странами посредством использования транзитного потенциала Узбекистана в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Вместе с тем на встрече озвучена готовность индийской компании создать систему, связывающую грузоперевозки между аэропортами Навои и Дели.

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"Аэропорт в Навои может стать одним из самых крупных сухопутных портов в Центральной Азии, ведь для этого у него имеются все возможности", - подчеркнул финансовый директор индийской авиакомпании.

По итогам дискуссии стороны договорились создать отдельные рабочие группы в области авиационных грузовых и пассажирских перевозок, а также установить партнерские отношения.