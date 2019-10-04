19:35 04 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Самолет авиакомпании Nodrwind

Свободный полет: индийская авиакомпания намерена выйти на узбекский рынок

© Sputnik / Александр Кряжев
Туризм
Получить короткую ссылку
105 0 0

На встрече в Министерстве транспорта озвучена готовность индийской компании создать систему, которая будет связывать грузоперевозки между аэропортами Навои и Дели.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Министерстве транспорта Узбекистана прошла встреча с делегацией индийской авиакомпании Delhi International Airport Limited (DIAL), сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и, в частности, повышения эффективности интермодального центра логистики "Навои", действующего на базе аэропорта в городе Навои. 

Исторический центр в Тбилиси.
© Sputnik / Александр Чипурин
UzAirways открыла рейсы из Ташкента в Тбилиси

Финансовый директор авиакомпании подчеркнул, что Индия заинтересована в укреплении и наращивании взаимовыгодных контактов между странами посредством использования транзитного потенциала Узбекистана в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Вместе с тем на встрече озвучена готовность индийской компании создать систему, связывающую грузоперевозки между аэропортами Навои и Дели.

Грузы из рук в руки: в аэропорту Навои открыли пункт почтового обмена >>

"Аэропорт в Навои может стать одним из самых крупных сухопутных портов в Центральной Азии, ведь для этого у него имеются все возможности", - подчеркнул финансовый директор индийской авиакомпании.

По итогам дискуссии стороны договорились создать отдельные рабочие группы в области авиационных грузовых и пассажирских перевозок, а также установить партнерские отношения.

Теги:
Дели, Навои, авиакомпания, Самолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Розовые боа и растяжка: закулисье "Мулен Руж" - фотолента
Замдиректора ИСМИ Узбекистана Санджар Валиев
В преддверии нового этапа - эксперт об узбекско-азербайджанских отношениях
Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054