18:17 09 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Туристы знакомятся с культурным наследием Узбекистана

Видео о турпотенциале Узбекистана будет транслироваться в Малайзии

© Flickr / Ramón
Туризм
Получить короткую ссылку
31 0 0

Основной целью канала является продвижение и развитие исламской культуры и ценностей в Малайзии и за рубежом. Аудиторию составляют пять миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Вчера, 8 октября, посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов встретился с генеральным директором медиакорпорации Alhijrah (Alhijrah Media Corporation) Наманзи Харрисом, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, Alhijrah Media Corporation была создана в 2010 году и является крупнейшей малазийской государственной медиакорпорацией, которой принадлежит телеканал TV Alhijrah.

Основной целью канала является продвижение и развитие исламской культуры и ценностей в Малайзии и за рубежом. Аудиторию составляют пять миллионов человек.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о трансляции видеороликов о турпотенциале Узбекистана на данном канале в прайм-тайм, о рассмотрении возможности реализации совместного проекта по созданию ряда рекламных роликов с последующей их демонстрацией на телеканале в течение месяца Рамадан, а также о создании совместных телепередач и другого медиаконтента, посвященных великим мыслителям Узбекистана и их вкладу в развитие исламской цивилизации.

Узбекистан снова попал в рейтинг самых лучших стран по зиёрат-туризму >>

В ходе встречи малазийская сторона также была ознакомлена с проводимыми в Узбекистане масштабными реформами, ходом модернизации инфраструктуры в туристической отрасли, текущим состоянием и перспективами развития двухстороннего сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией в данной сфере.

Особый интерес малазийской стороны вызвали богатое культурно-историческое наследие Узбекистана, уникальный и огромный потенциал регионов по развитию "зиёрат-туризма" для граждан Малайзии, которые заинтересованы в посещении исторических памятников ислама на территории республики.

Теги:
Туризм, Малайзия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешен
Турки против курдов: начало военной операции на северо-востоке Сирии – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054