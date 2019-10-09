Видео о турпотенциале Узбекистана будет транслироваться в Малайзии

Основной целью канала является продвижение и развитие исламской культуры и ценностей в Малайзии и за рубежом. Аудиторию составляют пять миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Вчера, 8 октября, посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов встретился с генеральным директором медиакорпорации Alhijrah (Alhijrah Media Corporation) Наманзи Харрисом, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, Alhijrah Media Corporation была создана в 2010 году и является крупнейшей малазийской государственной медиакорпорацией, которой принадлежит телеканал TV Alhijrah.

Основной целью канала является продвижение и развитие исламской культуры и ценностей в Малайзии и за рубежом. Аудиторию составляют пять миллионов человек.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о трансляции видеороликов о турпотенциале Узбекистана на данном канале в прайм-тайм, о рассмотрении возможности реализации совместного проекта по созданию ряда рекламных роликов с последующей их демонстрацией на телеканале в течение месяца Рамадан, а также о создании совместных телепередач и другого медиаконтента, посвященных великим мыслителям Узбекистана и их вкладу в развитие исламской цивилизации.

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В ходе встречи малазийская сторона также была ознакомлена с проводимыми в Узбекистане масштабными реформами, ходом модернизации инфраструктуры в туристической отрасли, текущим состоянием и перспективами развития двухстороннего сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией в данной сфере.

Особый интерес малазийской стороны вызвали богатое культурно-историческое наследие Узбекистана, уникальный и огромный потенциал регионов по развитию "зиёрат-туризма" для граждан Малайзии, которые заинтересованы в посещении исторических памятников ислама на территории республики.