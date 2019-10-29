Турецкая авиакомпания запускает чартеры из Стамбула в Бухару и Самарканд

Со следующего лета турецкой авиакомпанией запланировано 50 авиарейсов для развития паломнического туризма, ожидается прибытие более 10 тысяч туристов.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. С 31 октября по 4 ноября турецкая авиакомпания Atlasglobal Airlines выполнит два чартерных рейса Стамбул-Бухара и Стамбул-Самарканд, организованных в качестве информационных туров с привлечением журналистов, блогеров, сотрудников турфирм, а также представителей духовенства, религиозных деятелей и ученых. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

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Со следующего лета турецкой авиакомпанией запланировано 50 авиарейсов для развития паломнического туризма, ожидается прибытие более 10 тысяч туристов.

"Представителям турецкого авиаперевозчика уже в течение 8 месяцев не удавалось получить необходимые разрешения от авиационных властей Узбекистана. В результате осуществленных мер по увеличению авиасообщений между городами Узбекистана и иностранных государств в рамках исполнения вышеупомянутого Указа президента вопрос был положительно решен, и турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines выдано разрешение на выполнение полетов в Узбекистан," - отметили в Госкомтуризма.

Для справки: Atlasglobal Airlines— турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции.