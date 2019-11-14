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Белорусские блогеры протестировали автомобили Ravon

Семь тысяч километров "Шелкового пути": белорусские блогеры закончили тест

uz24
Туризм
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Sputnik Узбекистан

На легковых автомобилях за девять дней они преодолели семь тысяч километров. Маршрут пролегал через Андижан, Самарканд, Бухару и исчезнувшее Аральское море.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Белорусские блогеры, проехавшие от Ташкента до Минска по Великому шелковому пути, вернулись из большого автомобильного путешествия, сообщает "Даракчи".
На легковых автомобилях за девять дней они преодолели семь тысяч километров. Маршрут пролегал через Андижан, Самарканд, Бухару и исчезнувшее Аральское море.

"После этих дорог, которые мы проехали, то, что в машине ничего не лопнуло и не треснуло — уже огромное достижение. Все там едут очень быстро, дороги могут быть сначала ровными, а потом превращаться в вибростенд. Машина готова для всего: в Беларуси можно ездить по грунтовой дороге на скорости 100 км/ч, и ей ничего не будет. Это автомобиль — сайгак, который может ехать по асфальту и скакать по степи. Машина также приспособлена к некачественному топливу. Нам пришлось из-за отсутствия альтернативы заправлять ее АИ-80, и она стоически, по-восточному это восприняла", — рассказал блогер Павел Козловский.

Ещё он заметил, что люди внешне выглядят сурово, но когда с ними поздороваешься и задашь вопросы, они раскрывают свои добрые души, беседа может длиться часами.

Белорусские блогеры протестировали автомобили Ravon >>

Напомним, известные блогеры из Беларуси Дмитрий Волотко, Андрей Бортников, Павел Козловский, оператор Алексей Жигалкович и фотограф Ольга Канашиц начали тестировать автомобили Ravon с начала ноября.

Теги:
блогер, Ravon, Великий шелковый путь, Шелковый путь, Узбекистан, Узбекистан, Беларусь



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