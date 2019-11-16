Узбекистан и Свердловская область договорились о сотрудничестве в туризме

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и Центр развития туризма Свердловской области в подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.
Документ подписан в ходе XXV Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути". В ходе мероприятия делегация Свердловской области провела презентацию туристического потенциала российского региона.
"По завершению презентации было подписано соглашение между Центром развития туризма Свердловской области и Национальным PR-центром при Госкомтуризма Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
В ходе туристической ярмарки также состоялась первая встреча послов туристического бренда Узбекистана из 14 государств. Россию представляет народный артист Юрий Стоянов, а, к примеру, Францию - только что выбранный на эту почетную должность знаменитый актер Жерар Депардье.