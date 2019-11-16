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Узбекистан и Свердловская область договорились о сотрудничестве в туризме

© Sputnik / Константин Чалабов
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Стороны намерены разработать дорожную карту по взаимному продвижению туристических услуг. Подписание прошло в рамках проходящей в Ташкенте Международной туристической ярмарки.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и Центр развития туризма Свердловской области в подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Документ подписан в ходе XXV Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути". В ходе мероприятия делегация Свердловской области провела презентацию туристического потенциала российского региона.

"По завершению презентации было подписано соглашение между Центром развития туризма Свердловской области и Национальным PR-центром при Госкомтуризма Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

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Взаимодействие между двумя регионами развивается по многим направлениям, в том числе и в туризме. Так, в апреле 2019 года в рамках VII Международного туристического форума "Большой Урал" в Екатеринбурге был представлен национальный стенд Узбекистана.

В ходе туристической ярмарки также состоялась первая встреча послов туристического бренда Узбекистана из 14 государств. Россию представляет народный артист Юрий Стоянов, а, к примеру, Францию - только что выбранный на эту почетную должность знаменитый актер Жерар Депардье.

 




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