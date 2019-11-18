Узбекистан признан лучшим культурно-историческим турнаправлением

Международный туристический журнал Travel+Leisure объявил победителей по 50 номинациям, в числе которых "Лучшее семейное путешествие", "Лучшее направление для медового месяца", "Лучшее направление для свадьбы".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан стал обладателем ежегодной туристической премии India’s Best Awards-2019 в номинации "Лучшее туристическое направления культурно-исторического наследия". Об этом сообщает узбекский Комитет по развитию туризма.

Узбекская делегация приняла участие в церемонии вручения наград в Дели.

Мероприятие организовывается учредителем премии - индийским представительством ведущего международного туристического журнала Travel+Leisure. Премии были вручены зарубежным государствам и штатам Индии по 50 номинациям, в числе которых "Лучшее семейное путешествие", "Лучшее направление для медового месяца", "Лучшее направление для свадьбы", "Лучший отель-курорт" и другие.

Победители были определены онлайн-голосованием читателей журнала и его подписчиков в социальных сетях.

Журнал Travel+Leisure выпускается ежемесячно в США, Австралии, Китае, странах Европы, Юго-Восточной Азии и других странах мира.

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По словам редактора издания Айндрила Митра, в 2020 году будут реализованы специальные информационные проекты, посвященные турпотенциалу Узбекистана.