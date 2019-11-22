Афганская компания Kam Air начнет регулярные полеты в Ташкент

Связанные с этим организационно-технические процедуры завершатся, ориентировочно, в декабре, а рейсы будет осуществлять авиакомпания Kam Air.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Афганистан и Узбекистан договорились об открытии рейсов из Мазари-Шарифа в Ташкент, сообщает "Газета.уз".

"Регулярные рейсы будет осуществлять авиакомпания Kam Air", - говорится в сообщении.

По данным издания, переговоры прошли 18 ноября в Мазари-Шарифе. Связанные с этим организационно-технические процедуры завершатся, ориентировочно, в декабре.

Напомним, в ходе переговоров, которые состоялись в Пекине в начале ноября между представителями авиационных компаний двух стран, было озвучено, что Узбекистан и Китай планируют увеличить число прямых авиарейсов до 15 в неделю.

Узбекистан и Китай планируют увеличить количество авиарейсов >>

В конце сентября китайская авиакомпания Zhejang Loong Airlines Co. Ltd запустила прямой чартерный авиарейс между Ташкентом и Сианем. Первым пассажиром рейса стал глава китайской авиакомпании Лю И.