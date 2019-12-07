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В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott

В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott

Spot.uz
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Sputnik Узбекистан
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Courtyard by Marriott Tashkent Yakka-Saray будет иметь категории четыре звезды. В гостинице будет 131 номер, конференц-залы с вместимостью до 250 человек. Расположится она в 5 минутах езды от аэропорта и вокзала.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Узбекистане откроется первая гостиница под брендом Courtyard международной сети Marriot, пишет Spot.uz.

"Открытие Courtyard by Marriott Tashkent Yakka-Saray запланировано на начало 2020 года", - говорится в сообщении.

Известно, что Courtyard by Marriott Tashkent Yakka-Saray будет иметь категории четыре звезды. В гостинице будет 131 номер, конференц-залы с вместимостью до 250 человек. Расположится она в 5 минутах езды от аэропорта и вокзала.

Напомним, Marriott International является третьей по величине гостиничной сетью в мире. Под ее торговыми марками работает более 7000 объектов в 131 стране мира, большая часть — по франшизе.

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Courtyard является одним из 30 брендов компании.

Владельцем отеля выступает ООО "Авеста Технолоджи". 

Теги:
туристы, турист, Туризм, отель, гостиница, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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