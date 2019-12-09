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Zagros Airlines

Иранская авиакомпания Zagros Airlines запустила прямой рейс из Ташкента в Тегеран

Zagros Airlines
Туризм
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Sputnik Узбекистан
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Рейсы будут выполняться раз в неделю. Позднее, при наличии спроса, число авиарейсов может быть увеличено до двух в неделю.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Иранская авиакомпания Zagros Airlines с 9 декабря запускает прямые рейсы по маршруту Тегеран – Ташкент – Тегеран, сообщили в пресс-службе Минтранспорта Узбекистана.

Туман самолет
© Sputnik / Антон Денисов
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Перелеты планируется осуществлять на самолетах Airbus A320, McDonnell Douglas MD-82 и MD-83 раз в неделю. Однако позднее число авиарейсов может быть увеличено до двух в неделю.

В министерстве считают, что это "придаст импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах".

Разрешение на выполнение полетов по данному маршруту выдало Агентство гражданской авиации при Минтрансе республики в ноябре этого года.

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Zagros Airlines — иранский перевозчик, осуществляющий внутренние рейсы и международные перелеты в Ирак, ОАЭ, Турцию, Кувейт и Бахрейн. Компания была основана в 2005 году. Сейчас флот авиакомпании превышает 30 лайнеров и считается одним из крупнейших в регионе.

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Теги:
Туризм, полет, авиакомпания, Иран, Узбекистан



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