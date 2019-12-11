Число турпоездок из России в Узбекистан выросло на 32%

В числе лидеров рейтинга стран по популярности у граждан РФ попали Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Эстония.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Число туристических поездок в Узбекистан из России за первые девять месяцев 2019 года выросло на 32 процента — до 151 тысячи за девять месяцев 2019 года, сообщается на портале ТурСтат.

Республика занимает 37 место рейтинга стран по популярности у граждан РФ. В первую десятку попали Турция (5,7 миллиона турпоездок), Абхазия (3,9 миллиона), Финляндия (2,7 миллиона), Казахстан (2,5 миллиона), Украина (1,9 миллиона), Китай (1,7 миллиона), Эстония (1,3 миллиона), Италия (1,1 миллиона), Грузия (990 тысяч) и Германия (977 тысяч).

Узбекистан активно работает над тем, чтобы стать привлекательным для туристов из разных стран. Как ранее рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, ожидается, что до конца этого года республику посетят 6,4-6,5 миллиона человек.

По его словам, президент страны Шавкат Мирзиёев поручил принять меры для того, чтобы турпоток увеличился до десяти миллионов человек в год. Абдухакимов считает цифру достижимой. Нужно только решить вопросы с логистикой и доступом в Узбекистан, дальше развивать инфраструктуру, строить гостиницы.

Госкомтуризма Узбекистана 9 декабря опубликовал для общественного обсуждения проект указа президента, предусматривающий ряд важных изменений в сфере. В частности, комитет предложил с 1 июля 2020 года отменить регистрацию временно прибывших иностранных граждан.