В Узбекистане открывается горнолыжный комплекс "Амирсой"

Под наблюдением экспертов из Аргентины, Испании и Дании были построены горнолыжные дороги разной сложности длиной 15 км. Четыре из них начинаются на самой верхней точки курорта, а самая длинная трасса составляет 3550 метров.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов написал на своей странице в сети Фейсбук о том, что 21 декабря состоится торжественное открытие горнолыжного курорта "Амирсой", расположенного в Чимганских горах Бостанлыкского района Ташкентской области.

Открытие комплекса, первоначально намечавшееся на конец 2018 года, задержалось на год по техническим причинам, а теперь первый этап проекта практически реализован. Второй планируется завершить в III квартале 2022 года.

Построенный с использованием самых передовых и инновационных технологий, комплекс раскинулся на 892 гектарах прекраснейших альпийских лугов и рассчитан на 580 мест для гостей. Проект общей стоимостью 100 млн долларов США предусматривает также создание 300 новых рабочих мест.

Курорт имеет две канатные дороги с общей протяженностью в 3 км и восемь горнолыжных трасс различной сложности с общей длиной 10 км. Имеется зимняя канатная дорога с общей длиной 21,93 км и с пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час.

Под наблюдением экспертов из Аргентины, Испании и Дании были построены горнолыжные дороги разной сложности длиной 15 км. Четыре из них начинаются на самой верхней точки курорта, а самая длинная трасса составляет 3550 метров.

Отмечается, что проект является первым горным курортом в стране, в котором будут обслуживать клиентов комфортно, безопасно и с качеством, отвечающим мировым требованиям.