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Известный канадский фуд-блогер прибыл в Самарканд

Известный канадский фуд-блогер прибыл в Самарканд

Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191224/13095924/Izvestnyy-kanadskiy-fud-bloger-pribyl-v-Samarkand.html

Джеймс отметил вкус и неповторимость самаркандской еды и ознакомился с достопримечательностями города. 

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Знаменитый канадский фуд-блогер Тревор Джеймс или The Food Ranger посетил Самарканд.

Там он ознакомился с процессом приготовления знаменитого самаркандского плова, лепешки, шашлыков и самсы.

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Публикация от Trevor James (@thefoodranger)

Джеймс отметил вкус и неповторимость самаркандской еды. Помимо этого, он также ознакомился с достопримечательностями города. 

Известный канадский фуд-блогер прибыл в Самарканд
Известный канадский фуд-блогер прибыл в Самарканд

По информации департамента по развитию туризма Самаркандской области, видеоблоги Тревора Джеймса послужат презентацией туристического продукта области и дальнейшему привлечению туристов в регион.

Напомним, канадец ведет видеоблог о еде и путешествиях с марта 2013 года, и с тех пор его канал вырос до 3,68 миллионов подписчиков на YouTube-канале и 680 тысяч в Instagram.

Не так давно в Узбекистане прошли съемки короткометражки с участием Аладдина, который уходит от погони на фоне местных достопримечательностей. 

Аладдин занимается паркуром: блогер снял видео в Узбекистане >>

Съемки проходили у исторических зданий древних городов Хивы и Бухары, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Роль Аладдина сыграл экстремальный актер Кален Чан, а режиссером фильма стал известный видеоблогер devinsupertramp или Девин Грэм.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, YouTube, Путешествие, туристы, турист, Туризм, плов, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, еда, блогер, блог



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