Известный канадский фуд-блогер прибыл в Самарканд

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Знаменитый канадский фуд-блогер Тревор Джеймс или The Food Ranger посетил Самарканд.
Там он ознакомился с процессом приготовления знаменитого самаркандского плова, лепешки, шашлыков и самсы.
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Джеймс отметил вкус и неповторимость самаркандской еды. Помимо этого, он также ознакомился с достопримечательностями города.
По информации департамента по развитию туризма Самаркандской области, видеоблоги Тревора Джеймса послужат презентацией туристического продукта области и дальнейшему привлечению туристов в регион.
Напомним, канадец ведет видеоблог о еде и путешествиях с марта 2013 года, и с тех пор его канал вырос до 3,68 миллионов подписчиков на YouTube-канале и 680 тысяч в Instagram.
Не так давно в Узбекистане прошли съемки короткометражки с участием Аладдина, который уходит от погони на фоне местных достопримечательностей.
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Съемки проходили у исторических зданий древних городов Хивы и Бухары, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Роль Аладдина сыграл экстремальный актер Кален Чан, а режиссером фильма стал известный видеоблогер devinsupertramp или Девин Грэм.