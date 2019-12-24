Известный канадский фуд-блогер прибыл в Самарканд

Джеймс отметил вкус и неповторимость самаркандской еды и ознакомился с достопримечательностями города.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Знаменитый канадский фуд-блогер Тревор Джеймс или The Food Ranger посетил Самарканд.

Там он ознакомился с процессом приготовления знаменитого самаркандского плова, лепешки, шашлыков и самсы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Trevor James (@thefoodranger) 21 Дек 2019 в 12:38 PST

Джеймс отметил вкус и неповторимость самаркандской еды. Помимо этого, он также ознакомился с достопримечательностями города.

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По информации департамента по развитию туризма Самаркандской области, видеоблоги Тревора Джеймса послужат презентацией туристического продукта области и дальнейшему привлечению туристов в регион.

Напомним, канадец ведет видеоблог о еде и путешествиях с марта 2013 года, и с тех пор его канал вырос до 3,68 миллионов подписчиков на YouTube-канале и 680 тысяч в Instagram.

Не так давно в Узбекистане прошли съемки короткометражки с участием Аладдина, который уходит от погони на фоне местных достопримечательностей.

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Съемки проходили у исторических зданий древних городов Хивы и Бухары, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Роль Аладдина сыграл экстремальный актер Кален Чан, а режиссером фильма стал известный видеоблогер devinsupertramp или Девин Грэм.