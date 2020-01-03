Центральная Азия выбрана регионом 2020 года для туристических поездок

По мнению экспертов, первое место в рейтинге региону обеспечил Узбекистан благодаря проведенным им "скоростным реформам", в том числе в сфере туризма.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Известный американо-австралийский путеводитель Lonely Planet выбрал Центральную Азию в качестве региона года для туристических поездок.

Онлайн-сервис рекомендует каждому путешественнику посетить Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Страница сайта с ежегодным рейтингом лучших мест для путешествий в 2020 году по версии Lonely Planet Lonely Planet

Страница сайта с ежегодным рейтингом лучших мест для путешествий в 2020 году по версии Lonely Planet Lonely Planet 1 / 2 Lonely Planet Страница сайта с ежегодным рейтингом лучших мест для путешествий в 2020 году по версии Lonely Planet

"Этот регион, когда-то ставший известным благодаря торговле и путешественникам, сегодня опять оказался в центре мирового внимания. Древние города, шумные базары и первозданные ландшафты Центральной Азии привлекают все больше посетителей, ищущих приключений на одном из самых легендарных в истории маршрутов путешествий", — отмечает Lonely Planet.

По мнению экспертов, первое место в рейтинге в категории "регионы" Центральной Азии обеспечил Узбекистан и проведение им "скоростных реформ", в том числе в сфере туризма.

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Введение безвизового режима в отношении граждан около 90 стран, доступные электронные визы для остальных туристов, активное сближение с государствами-соседями, хорошие показатели роста количества иностранных путешественников – все это помогло повысить туристическую привлекательность не только Узбекистана, но и всего региона ЦА.

"Откройте вновь для себя потерянную красоту Шелкового пути в Узбекистане. Покрытый мозаикой Регистан когда-то был средневековым центром и площадью торговли – перекресток в центре древнего Шелкового пути", – говорится в описании.

Онлайн-сервис отметил красоты Самарканда, невероятную архитектуру Бухары, горные хребты Памира и подчеркнул, что каждый турист сможет открыть для себя в регионе Центральной Азии еще что-то неизведанное.

"Помимо узбекских городов Шелкового пути, массовый туризм еще не успел проникнуть в Центральную Азию, что придает каждому путешествию подлинное чувство открытия. Добавьте к этому внутреннее очарование забытого региона, медленно превращающегося в геополитическую опорную точку, и вы получите один из самых захватывающих скрытых уголков Азии", - пишет Lonely Planet.

В десятку лучших туристических регионов мира также вошли Марке (Италия, 2-е место), Тохоку (Япония, 3-е), Мэн (США, 4-е), остров Лорд-Хау (Австралия, 5-е), Гуйчжоу (Китай, 6-е), Баия-де-Кадис (Испания, 7-е), Северо-восток Аргентины (8-е), залив Кварнер (Хорватия, 9-е) и Бразильская Амазонка (10-е).