В Ташкентской области создадут собственное туристическое Золотое кольцо

Концепция изначально охватит такие районы, как Бостанлык, Паркент, Зангиота, Ахангаран, Бука, Чиназ и Ангрен, которые имеют наибольший туристический потенциал, а затем будет расширена, включив и другие регионы страны.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В Бостанлыкском, Ахангаранском, Паркентском, Букинском, Чиназском, Зангиатинском районах и Ангрене появится собственная туристическая инфраструктура наподобие российского Золотого кольца.

Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 31 декабря 2019-го "Об ускоренном развитии туризма в Ташкентской области на 2019-2021 годы".

Согласно документу, каждый район Ташкентской области будет разрабатывать собственный туристический продукт, развивая тем самым разные направления туризма.

Например, в Бостанлыкском районе есть свободная туристическая зона "Чарвак", Угам-Чаткальский национальный парк, водохранилище Чарвак. Акцент сделают именно на этих достопримечательностях.

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Паркентский район прекрасно подходит для развития паломничества и агротуризма. Зангиота также располагает комплексом для паломнического туризма, здесь расположены центры ремесленничества и торговые центры.

Ахангаран богат историческими достопримечательностями и объектами культурного наследия. Вместе с тем имеются объекты для промышленного туризма. Бука обладает уникальными туристическими объектами гастрономического направления.

Чиназ расположен вдоль главной автомагистрали, соединяющей Ташкент с другими регионами, имеет потенциал для развития агро- и гастрономического туризма. Ангрен известен промышленным туристическим направлением. Вместе с тем Янгиабад и Лашкарак, расположенные на его территории, могут порадовать туристов прекрасными панорамными видами.

В каждом регионе будут созданы национальные чайные дома, дома-музеи ремесленников и организованы культурно-развлекательные мероприятия для туристов.

В перспективе также планируется улучшить дорожную инфраструктуру региона и пустить специальный маршрутный транспорт по линии Золотого кольца: такси, микроавтобусы и автобусы.

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Также в планах – запустить рекламные видеоролики, которые помогут привлечь туристов, и организовать специальные учебные курсы для персонала, позволяющие повысить качество услуг, предоставляемых на туристических объектах.