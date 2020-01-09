Стало известно место Узбекистана в рейтинге самых "мощных" паспортов мира

"Мощность" измеряется количеством государств, в которые обладатель паспорта может въехать либо без визы, либо получив визу при въезде.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Специалисты консалтинговой компании Henley & Partners составили ежегодный рейтинг Henley Passport Index, изучив "мощность" паспортов различных государств.

Самыми "мощными" эксперты называют те паспорта, которые дают его обладателям право посещать страны и территории либо совсем без визы, либо получив ее непосредственно при въезде.

Всего в списке представлено 199 стран.

В новом рейтинге Узбекистан занял 85-е место. Обладатели узбекского паспорта могут въехать в 57 государств и территорий мира без предварительного получения визы.

Стоит отметить, что в общем списке страны Центральной Азии занимают средние позиции. Граждане Казахстана могут посещать без виз 76 стран (67-е место), Кыргызстана — 63 (80-е место), Таджикистана — 58 (84-е место), Туркменистана – 52 (90-е место).

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Обладателем самого "мощного" паспорта в мире вновь признана Япония. Граждане Японии могут въехать без виз в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января). Годом ранее Япония также была лидером рейтинга, ее результат составлял 190 стран. Сейчас таким показателем может похвастаться обладатель второго места в рейтинге - Сингапур.

Третье место поделили между собой Германия и Южная Корея (по 189 стран и территорий). Следом идут Финляндия и Италия (по 188). Пятерку замыкают Дания, Люксембург и Испания (по 187).

Примечательно, что паспорта США и Великобритании за последний год заметно опустились в общем рейтинге - с шестого места на восьмое: сейчас с британским и американским паспортами можно въехать без визы (или с ее получением на месте) в 184 страны мира.

А вот последние места в списке занял Афганистан — его граждане могут свободно посетить 26 стран и территорий.

Эксперты Henley & Partners отмечают, что визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества: отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.