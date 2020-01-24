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На курорте Amirsoy запустят второй подъемник протяженностью почти 3 км

На курорте Amirsoy запустят второй подъемник

Amirsoy
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200124/13290674/Na-kurorte-Amirsoy-zapustyat-vtoroy-podemnik-protyazhennostyu-pochti-3-km.html

Задача подъемника - разгрузить верхнюю парковку на территории курорта, тем самым уменьшив количество выхлопных газов.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В этом году на горнолыжном курорте Amirsoy в Ташкентской области начнутся масштабные работы по запуску второго гондольного подъемника Amirsoy Express, сообщается на официальной страничке в Facebook.

"Подъемник Amirsoy Express -  от старейшего французского производителя канатных дорог Poma, которая принадлежит итальянской компании Leitner Technologies, входящей в группу Leitner", - говорится в  сообщении.

Протяженность - 2 792 метра, 72 кабинки вместимостью 10 пассажиров. Посадка будет начинаться в районе нижнего поселка, до новой дороги на Amirsoy Resort, где организуют территорию для парковки и построят второй на курорте многофункциональный центр.

На курорте Amirsoy запустят второй подъемник протяженностью почти 3 км
Amirsoy
На курорте Amirsoy запустят второй подъемник протяженностью почти 3 км

Задача подъемника - разгрузить верхнюю парковку на территории курорта, тем самым уменьшив количество выхлопных газов.

Запуск намечен на декабрь 2020 года.

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Напомним, горнолыжный курорт открылся 21 декабря 2019 года. 

Теги:
Туризм, горнолыжный курорт, курорт, Узбекистан, Узбекистан



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