ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В этом году на горнолыжном курорте Amirsoy в Ташкентской области начнутся масштабные работы по запуску второго гондольного подъемника Amirsoy Express, сообщается на официальной страничке в Facebook.

"Подъемник Amirsoy Express - от старейшего французского производителя канатных дорог Poma, которая принадлежит итальянской компании Leitner Technologies, входящей в группу Leitner", - говорится в сообщении.

Протяженность - 2 792 метра, 72 кабинки вместимостью 10 пассажиров. Посадка будет начинаться в районе нижнего поселка, до новой дороги на Amirsoy Resort, где организуют территорию для парковки и построят второй на курорте многофункциональный центр.

Amirsoy На курорте Amirsoy запустят второй подъемник протяженностью почти 3 км

Задача подъемника - разгрузить верхнюю парковку на территории курорта, тем самым уменьшив количество выхлопных газов.

Запуск намечен на декабрь 2020 года.

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Напомним, горнолыжный курорт открылся 21 декабря 2019 года.