Узбекистан попал в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (UNWTO) включила Узбекистан в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма. Республика заняла четвертое место рейтинга, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.
Активнее всех, по данным UNWTO, в 2019 году туристическую сферу развивала Мьянма (рост — 40,2%).
Всего же в прошлом году жители нашей планеты совершили 1,5 миллиарда зарубежных поездок, что на 4% больше, чем в 2018-м. Самой привлекательной страной стала Франция, ее посетили более 90 миллионов туристов.
Ранее известный американо-австралийский путеводитель Lonely Planet выбрал Центральную Азию в качестве региона года для туристических поездок. Онлайн-сервис рекомендует каждому путешественнику посетить Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.