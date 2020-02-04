Узбекистан попал в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма

По данным Всемирной туристской организации при ООН, в 2019 году рост индустрии туризма в республике составил 27,3%. Это один из лучших показателей.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (UNWTO) включила Узбекистан в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма. Республика заняла четвертое место рейтинга, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

Активнее всех, по данным UNWTO, в 2019 году туристическую сферу развивала Мьянма (рост — 40,2%).

За ней следуют Пуэрто-Рико (31,2%), Иран (27,9%), Узбекистан (27,3%), Черногория (21,4%), Египет (21,1%), Вьетнам (16,2%), Филиппины (15,1%), Мальдивы (14,9%), Багамские острова (14,6%), Катар (14,5%), Армения (14,4%), Южная Корея (14,4%), Турция (14%), Босния и Герцеговина (13,7%), Тунис (13,6%), Лаос (11,5%), Азербайджан (11,4%), Израиль (10,5%), Литва (10,1%) и Казахстан (10%).

Всего же в прошлом году жители нашей планеты совершили 1,5 миллиарда зарубежных поездок, что на 4% больше, чем в 2018-м. Самой привлекательной страной стала Франция, ее посетили более 90 миллионов туристов.

Ранее известный американо-австралийский путеводитель Lonely Planet выбрал Центральную Азию в качестве региона года для туристических поездок. Онлайн-сервис рекомендует каждому путешественнику посетить Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.