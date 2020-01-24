Дан старт созданию новой авиакомпании Humo Air

В течение трех месяцев будет разработана стратегия развития Humo Air, предусматривающая поэтапное обновление авиапарка компании путем покупки и аренды по договору лизинга новых самолетов и другого необходимого имущества.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Создание новой авиакомпании предусмотрено постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию гражданской авиации" от 20 января 2020 года.

"27 ноября 2018 года указом президента на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ" была создана компания Uzbekistan Helicopters", - говорится в сообщении.

После этого на балансе ГУП остались самолеты Ан-2, авиационное и другое имущество. В связи с этим на базе ГУП создается ООО Humo Air, которое будет выведено из состава НАК "Узбекистон хаво йуллари". Учредителем новой компании определено Агентство по управлению государственными активами.

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Источники финансировании ООО Humo Air:

⁃ прибыль, полученная от оказания платных услуг;

⁃ гранты и кредиты международных финансовых институтов;

⁃ прибыль, полученная в результате размещения временно свободных денежных средств компании под проценты в коммерческих банках;

⁃ другие источники, не противоречащие действующему законодательству.

В уставной капитал новой авиакомпании передадут 43 самолета Ан-2, 145 авиадвигателей "АШ-62ИР", летные полосы и здание аэродрома Сырдарьи, авиатренажеры и другое имущество ГУП.

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Согласно документу, в течение двух месяцев поручено разработать бизнес-модель авиакомпании, которая будет обеспечивать ее рентабельность.

В течение трех месяцев разработают стратегию развития Humo Air, предусматривающую поэтапное обновление авиапарка компании путем покупки и аренды по договору лизинга новых самолетов и другого необходимого имущества.