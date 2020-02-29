15:19 29 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск

Uzbekistan Airways остановила авиасообщение с Сеулом из-за коронавируса

© Sputnik / Александр Кряжев
Туризм
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (137)
221 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200229/13568369/Uzbekistan-Airways-ostanovila-aviasoobschenie-s-Seulom-iz-za-koronavirusa.html

Совместно с Министерством здравоохранения страны на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, проводятся санитарно-карантинные мероприятия, проводится медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о том, что уже с завтрашнего дня регулярные авиарейсы в Сеул будут временно приостановлены. Такие меры предприняты в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.

Также авиаперевозчик информирует о том, что все, кто сегодня вылетает из Сеула рейсом HY514, будут в обязательном порядке отправлены в пункт временного размещения. Uzbekistan Airways просит не встречать пассажиров этого рейса в аэропорту.

Совместно с Министерством здравоохранения страны на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, проводятся санитарно-карантинные мероприятия, проводится медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу.

Паломникам из Узбекистана отказали во въезде в Саудовскую Аравию
Комитет по делам религий при кабинете министров Узбекистана
Узбекских паломников вывезут из Саудовской Аравии в ближайшее время

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения авиаперевозчик просит обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: 71 276 49 66.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19. Все граждане, вернувшиеся из Китая в январе этого года, прошли профилактический карантин и были отпущены домой. Однако стало известно, что один из пассажиров, летевший из Сеула, помещен в Ташкенте под карантин в связи с подозрением на коронавирус.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (137)
Теги:
рейс, Южная Корея, Сеул, Авиакомпания Uzbekistan Airways, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Разноцветные блины с начинкой - главное блюдо русской масленицы
Масленица на узбекский манер: скоморохи, танцы и блины с пловом
Коронавирус добрался до Кавказа
Смертельный вирус теперь становится ближе к России - видео
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться