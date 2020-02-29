Uzbekistan Airways остановила авиасообщение с Сеулом из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о том, что уже с завтрашнего дня регулярные авиарейсы в Сеул будут временно приостановлены. Такие меры предприняты в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.

Также авиаперевозчик информирует о том, что все, кто сегодня вылетает из Сеула рейсом HY514, будут в обязательном порядке отправлены в пункт временного размещения. Uzbekistan Airways просит не встречать пассажиров этого рейса в аэропорту.

Совместно с Министерством здравоохранения страны на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, проводятся санитарно-карантинные мероприятия, проводится медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения авиаперевозчик просит обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: 71 276 49 66.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19. Все граждане, вернувшиеся из Китая в январе этого года, прошли профилактический карантин и были отпущены домой. Однако стало известно, что один из пассажиров, летевший из Сеула, помещен в Ташкенте под карантин в связи с подозрением на коронавирус.