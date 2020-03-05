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Узбекистан вошел в список привлекательных стран без коронавируса

Flickr / PRORobert Wilson
Туризм
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (164)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200305/13601436/Uzbekistan-voshel-v-spisok-privlekatelnykh-stran-bez-koronavirusa.html

Согласно информации, в этих странах не было выявлено случаев коронавируса, тогда как там есть, на что посмотреть. 

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Узбекистан вошел в список 19 стран без коронавируса, которые стоит посетить, сообщает Узбектуризм.

"Узбекистан - страна размером с Испанию, которая излучает блеск и невероятную красоту. В современном Узбекистане находятся три великих города Великого шелкового пути (Бухара, Хива и Самарканд), а также горный хребет Тянь-Шаня", - говорит писательница Telegraph Travel Сара Уилер.

В список таких стран от британской газеты The Telegraph вошли также ргентина, Намибия, Куба, Турция, Монголия, Мадагаскар, Перу, Мальдивы, Мальта, Лаос, Ботсвана, Южная Африка, Чили, Польша, Колумбия, Венгрия, Боливия и Танзания.

Издание отмечает, что в этих странах не было выявлено случаев коронавируса, тогда как там есть, на что посмотреть. 

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Напомним, по последним данным, число заболевших пневмонией превысило 95 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (164)
Теги:
Узбектуризм, туристы, турист, Туризм, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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