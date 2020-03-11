Старогородская часть Ташкента превратится в зону шопинга

Шавкат Мирзиёев дал рекомендации по дальнейшему совершенствованию проектов, созданию еще больших удобств для населения.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Ташкенте старая часть города превратится в зону туризма и шопинга в историческом антураже, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев дал рекомендации по дальнейшему совершенствованию проектов, созданию еще больших удобств для населения.

Также был обсужден проект строительства нового здания Национального архива.

"Национальный архивный фонд является одним из самых обширных и уникальных в регионе. В настоящее время здесь хранятся 1 миллион 800 тысяч документов, относящихся к различным периодам истории", - говорится в сообщении.

Новое здание архива воплотит в себе современные архитектурные решения и передовые требования. Сооружение будет возведено в соответствии с критериями и требованиями, предъявляемыми к особо важным зданиям 1-й категории. Прежде всего намечено увеличить вместимость архивов до 3 миллионов единиц хранения, организовать репозиторий, расширить читальный зал, широко использовать современные информационные технологии для обеспечения высокого уровня сервиса исследователям.

Узбекский Докаш: в Ташкенте намерены создать ночную гастрономическую улицу >>

Напомним, недавно стало известно, что в узбекской столице может появиться неповторимый уголок, объединяющий в себе местный колорит и европейские тенденции - "гастрономическая улица".

Ташкент как туристический центр не может конкурировать с Самаркандом, Бухарой и Хивой по наличию исторических памятников, оставаясь транзитной остановкой для иностранных туристов. Чтобы гость задержался в столице, город должен предложить иностранцам новые турпродукты. Одним из них может стать гастрономический туризм.