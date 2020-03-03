Узбекский Докаш: в Ташкенте намерены создать ночную гастрономическую улицу

Ташкент всего за несколько месяцев из пересадочного узла по пути в Самарканд и Бухару может превратиться в полноценный туристический город, где найдут себе занятие не только гости, но и экспарты.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. В узбекской столице может появиться неповторимый уголок, объединяющий в себе местный колорит и европейские тенденции. Об идее создания в Ташкенте "гастрономической улицы», что послужило примером для нее и какова экономика проекта, в интервью Sputnik Узбекистан рассказал управляющий Партнёр OSOKINS Project Delivery, Роман Осокин.

Предпосылки

Ташкент как туристический центр не может конкурировать с Самаркандом, Бухарой и Хивой по наличию исторических памятников, оставаясь транзитной остановкой для иностранных туристов. Чтобы гость задержался в столице, город должен предложить иностранцам новые турпродукты. Одним из них может стать гастрономический туризм, уверен Роман Осокин.

Роман Осокин

"Несмотря на то, что организованный "автобусный" туризм до сих пор занимает в Узбекистане значительную нишу, всё больше людей приезжают в страну самостоятельно. Молодежи или командировочным необходимы новые форматы времяпровождения в Ташкенте. Городские туристско-гастрономические микро-кластеры привлекут самостоятельных туристов", — отметил эксперт.

Еще один немаловажный элемент, добавил он, — погружение в местную атмосферу. Для этого необходимы конкретные городские пространства с выраженной идентичностью, комфортной пешеходной средой, предложением разных форматов досуга в одном месте и возможностью общения с другими гостями и жителями города.

Кроме того, заметил Осокин, всё больше узбекистанцев, путешествуя по миру, на родине не могут найти такие места, где можно посидеть за столиком с лёгкой закуской и бокалом вина на по-хорошему шумной улочке. Людям не хватает таких такого же как за границей выбора кафешек и ресторанов в пешей доступности. Так что "вкусный квартал" будет служить точкой притяжения и для гостей, и для ташкентцев, и для экспатов.

Спрос на такие пространства есть, а значит не исключено, что несколько подобных гастрономических оазисов в узбекской столице скоро появится.

Sputnik / Дильшода Рахматова Роман Осокин

Выбор места

"Я не считаю себя экспертом Ташкента, но из того что вижу, у Заводской улицы, ныне улица Абдуллы Каххара, есть все предпосылки стать шумным и вкусным кварталом. Самое главное – здесь есть уже кафе и рестораны, причём, очень атмосферные и вкусные. Тут и современное кафе с известными на весь город круассанами, и настоящий грузинский дворик, и простенькая чайхана, соседствующая с одним из самых элитных узбекских ресторанов. Даже есть пока вечно пустующее заведение с хорошим концептом – с утра кофе, вечером вино. Это идеально для такого квартала", — отметил Осокин.

Вкусный квартал "на Заводской" рассчитан на ценовой сегмент "средний+". Такой же подход и к возрасту клиентов. По задумки авторов, чтобы сохранить "бутиковость" этого места, его эксклюзивную атмосферу, необходимо поддерживать определённые ценовые рамки. По такому пути пошло развитие района вокруг Патриарших прудов в Москве, где Малая Бронная перестала быть такой безудержно шумной, но осталась самой "тусовочной" улицей российской столицы.

Название для проекта — “Вкусный квартал” — Роман Осокин придумал вместе с Михаилом Шамшидовым – местным гуру в сфере туризма.

По словам эксперта, преимущество этой площадки в том, что не нужно никаких инвестиций или значительных вложений в благоустройство, а значит и лишних согласований с администрацией города. Требуется лишь "запрограммировать" пространство и в дальнейшем следовать избранной концепции и философии района.

"Единственное и самое сложное, о чем мы бы попросили – это сделать улицу односторонней. Сейчас она перегружена автотранспортом. Мы пока не говорим о том, чтобы полностью открыть ее для пешеходов, но даже сокращение количества полос до одной позволит использовать ресторанам освободившееся пространство для размещения столиков", — пояснил Осокин.

В будущем, не исключил он, если место станет популярным среди гостей и самих горожан, можно будет подумать об открытии тут полностью пешеходной зоны.

В качестве удачных и всемирно известных примеров таких городских пространств Осокин привел район Докаш в Лиссабоне, знакомый миллионам туристов.

Впрочем, сам он склоняется к опыту Сан-Франциско с гастрономическим кварталом North Beach и другими менее масштабными проектами. Кроме того, эксперт считает полезным перенять американский опыт местных властей по предоставлению парковочных мест окрестным заведениям.

"Это не только делает улицу более привлекательной для туристов, но и помогает развиваться малому бизнесу", — заметил Осокин.

Масштабы проекта

Помимо непосредственно Ташкента, в перспективе есть планы по созданию туристических кластеров и в других регионах. Для этого эксперты рассматривают "точки роста", где можно было бы продвигать тот или иной вид досуга. Одним из привлекательных направлений представляется Паркент, который может стать центром эко-винно-гастрономического туризма.

"Пока что мы рассматриваем только Ташкент, преимущественно центр города. Если проект "Вкусный квартал" будет успешным – наша экспертная группа с удовольствием поработает и в регионах. Я знаю, что, например, всем известный исторический город Самарканд после 5-6 часов вечера практически вымирает. Туристу попросту нечем там заняться перед сном. Наша идея в том, чтобы переносить успешные кейсы на другие территории", — подчеркнул Осокин.

Sputnik / Дильшода Рахматова Улица Заводская в Ташкенте

По его оценкам, на запуск гастрономического квартала потребуется всего несколько месяцев. Если начать сейчас, то к сентябрю в Ташкенте появится новый туристический район — атмосферная улочка в европейском стиле, но с местным колоритом.

Проект предварительно поддержали владельцы нескольких ресторанов в этой локации. Теперь инициативная группа готовит официальный бизнес-план для столичного хокимиата.