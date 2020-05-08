Сколько туристов посетило Узбекистан за последнее время

Оказывается, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель снизился на 12%. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. В январе-марте число туристов, посетивших Узбекистан, снизилось и составило 1,2 миллиона человек, информируют в Госкомстате.

Оказывается, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель снизился на 12%.

"Из них 87,9% въехали в Узбекистан для посещения родственников, 9,3% — для путешествия, 1,2% — для лечения, 0,7% — по служебной необходимости, 0,6% — для коммерческой поездки, 0,3% — по учебе", - говорится в сообщении.

Число прибывших из стран СНГ составило 1,16 миллиона человек (95,6%), из дальнего зарубежья — 53,6 тысячи человек (4,4%).

Наибольший поток иностранных граждан был отмечен из Казахстана (397,6 тысячи человек), Таджикистана (332,7 тысячи), Кыргызстана (298,1 тысячи), России (64,7 тысячи), Туркменистана (60,6 тысячи), Азербайджана (2 тысячи) и Беларуси (1,2 тысячи).

Из дальнего зарубежья значительный поток наблюдался из Турции (13,5 тысячи человек), Южной Кореи (5,2 тысячи), Китая (3,7 тысячи), Индии (3,6 тысячи), Японии (1,3 тысячи) и Франции (0,9 тысячи).

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Напомним, с января до марта 2020 года из Таджикистана в Узбекистан переселились 140 человек.

По статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 миллиардов долларов.

Также известно о том, что проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.