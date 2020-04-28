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Пассажиры в зале ожидания международного

Кто чаще всего переезжает в Узбекистан

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200428/14018469/Kto-chasche-vsego-pereezzhaet-v-Uzbekistan.html

Как оказалось, общая численность иностранных переселенцев в Узбекистан за январь-март составила 490 человек.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. С января до марта 2020 года из Таджикистана в Узбекистан переселились 140 человек, сообщает Госкомстат.

"Это составляет 28,6% от общего числа иностранных переселенцев", - говорится в сообщении.

Примечательно, что общая численность иностранных переселенцев в Узбекистан за этот же период составила 490 человек.

Согласно статистике, больше всего в Узбекистан переехали из Казахстана - 167 человек, Таджикистана - 140 человек, России - 96 человек, Кыргызстана - 35 человек. 

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Примечательно, что число переехавших из Узбекистана в Таджикистан в первом квартале этого года составило всего 15 человек. 

В основном люди переехали из Узбекистана в Казахстан - 1 234 человека, Россию - 557 человек, Кыргызстан - 18 человек, Израиль - 18 человек.

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Напомним, по статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 миллиардов долларов.

Также известно о том, что проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.

Теги:
эммиграция, иммиграция, миграция, Кыргызстан, Кыргызстан, Россия, Россия, Израиль, Казахстан, Казахстан, Мигранты, мигрант, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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