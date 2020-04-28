Кто чаще всего переезжает в Узбекистан

Как оказалось, общая численность иностранных переселенцев в Узбекистан за январь-март составила 490 человек.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. С января до марта 2020 года из Таджикистана в Узбекистан переселились 140 человек, сообщает Госкомстат.

"Это составляет 28,6% от общего числа иностранных переселенцев", - говорится в сообщении.

Примечательно, что общая численность иностранных переселенцев в Узбекистан за этот же период составила 490 человек.

Согласно статистике, больше всего в Узбекистан переехали из Казахстана - 167 человек, Таджикистана - 140 человек, России - 96 человек, Кыргызстана - 35 человек.

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Примечательно, что число переехавших из Узбекистана в Таджикистан в первом квартале этого года составило всего 15 человек.

В основном люди переехали из Узбекистана в Казахстан - 1 234 человека, Россию - 557 человек, Кыргызстан - 18 человек, Израиль - 18 человек.

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Напомним, по статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 миллиардов долларов.

Также известно о том, что проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.