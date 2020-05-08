Одна из задач ассоциации — проведение благотворительных акций для граждан с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по туризму.

Она будет проводить благотворительные акции для узбекистанцев с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей, помогать в создании условий для путешествий, а также в организации экскурсий для детей, молодежи, пожилых людей и инвалидов.

"В сотрудничестве с Государственным комитетом по развитию туризма будет организовано благотворительное путешествие наших соотечественников с ограниченными возможностями — "Путешествие для всех!", а также будет проведена работа по оценке возможностей для путешествий наших граждан с ограниченными возможностями по достопримечательностям страны", — говорится в публикации.

Председателем совета Ассоциации социального туризма Узбекистана является Изатилло Ходжаев. Он родился 7 августа 1981 года в Касанском районе Кашкадарьинской области. Имеет высшее образование, окончил магистратуру Ташкентского государственного института востоковедения по специальности "Международная политология". Ранее работал в Институте востоковедения, Ташкентском областном совете ДПУ "Миллий тикланиш", Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана и Союзе молодежи республики.