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Бухара, старый город

В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма

Sputnik
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200508/14090701/V-Uzbekistane-sozdana-Assotsiatsiya-sotsialnogo-turizma.html

Одна из задач ассоциации — проведение благотворительных акций для граждан с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по туризму. 

Она будет проводить благотворительные акции для узбекистанцев с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей, помогать в создании условий для путешествий, а также в организации экскурсий для детей, молодежи, пожилых людей и инвалидов. 

Туристы во время экскурсии
Пресс-служба Госкомтуризма РУз
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"В сотрудничестве с Государственным комитетом по развитию туризма будет организовано благотворительное путешествие наших соотечественников с ограниченными возможностями — "Путешествие для всех!", а также будет проведена работа по оценке возможностей для путешествий наших граждан с ограниченными возможностями по достопримечательностям страны", — говорится в публикации.

Председателем совета Ассоциации социального туризма Узбекистана является Изатилло Ходжаев. Он родился 7 августа 1981 года в Касанском районе Кашкадарьинской области. Имеет высшее образование, окончил магистратуру Ташкентского государственного института востоковедения по специальности "Международная политология". Ранее работал в Институте востоковедения, Ташкентском областном совете ДПУ "Миллий тикланиш", Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана и Союзе молодежи республики. 

Теги:
туристы, Узбекистан, Государственный комитет по туризму, Госкомтуризм, Туризм



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