Отели Узбекистана не будут штрафовать за туристов с истекшим сроком виз

Сроки выдачи виз иностранным гражданам автоматически продлеваются до 1 июня 2020 года, а наложение санкций не рассматривается.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Отели Узбекистана не будут штрафовать за размещение иностранцев с истекшим сроком виз, сообщает Госкотуризм.

"В связи с автоматическим продлением виз, выдаваемых иностранным гражданам до 1 июня 2020 года, целесообразно временно регистрировать иностранных граждан до соответствующего периода с использованием специализированной электронной автоматизированной программы (E-mehmon) через интернет", - говорится в сообщении.

Из этого следует, что сроки выдачи виз иностранным гражданам автоматически продлеваются до 1 июня 2020 года, а наложение санкций не рассматривается.

Установлены требования для гостиниц, работающих в условиях карантина >>

Напомним, в начале мая Специальная республиканская комиссия приняла новые меры по смягчению карантинных ограничений. В частности, была разрешена работа гостиниц, однако при условии соблюдения ряда строгих правил.