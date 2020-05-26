13:26 26 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Холл гостиницы Inter-Continental Tashkent Hotel

Отели Узбекистана не будут штрафовать за туристов с истекшим сроком виз

© Sputnik / Алексей Никольский
Туризм
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (515)
18 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200526/14214108/Oteli-Uzbekistana-ne-budut-shtrafovat-za-turistov-s-istekshim-srokom-viz.html

Сроки выдачи виз иностранным гражданам автоматически продлеваются до 1 июня 2020 года, а наложение санкций не рассматривается.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Отели Узбекистана не будут штрафовать за размещение иностранцев с истекшим сроком виз, сообщает Госкотуризм.

"В связи с автоматическим продлением виз, выдаваемых иностранным гражданам до 1 июня 2020 года, целесообразно временно регистрировать иностранных граждан до соответствующего периода с использованием специализированной электронной автоматизированной программы (E-mehmon) через интернет", - говорится в сообщении.

Из этого следует, что сроки выдачи виз иностранным гражданам автоматически продлеваются до 1 июня 2020 года, а наложение санкций не рассматривается.

Установлены требования для гостиниц, работающих в условиях карантина >>

Напомним, в начале мая Специальная республиканская комиссия приняла новые меры по смягчению карантинных ограничений. В частности, была разрешена работа гостиниц, однако при условии соблюдения ряда строгих правил.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (515)
Теги:
коронавирус, Карантин, виза, туристы, турист, Туризм, Узбекистан, Узбекистан, отель, гостиница



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланазаре - фотолента
Сотрудники Нацгвардии Узбекистана спели песню о Последнем звонке
Хайр, мактабим: сотрудники Нацгвардии Узбекистана записали трогательное видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться