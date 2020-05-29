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Туристы гуляют по Ташкенту

В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (530)
28 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200529/14240682/V-Uzbekistane-vozobnovlyaetsya-vnutrenniy-turizm-s-1-iyunya.html

Возобновляется деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В Узбекистане, в "зеленой" и "желтой" категории, возобновляется внутренний туризм с 1 июня, об этом сообщает Госкотуризм.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии".

"Возобновляется деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований", - говорится в сообщении.

Также будет возобновляться и выездной туризм с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан, но поэтапно.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с системой безопасности для туристов, разработанной в период пандемии коронавируса Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано").

Система безопасности для туристов разработана в Узбекистане >>

Глава государства дал указания по организации баз отдыха с использованием легких конструкций в горных районах и на побережье озер.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (530)
Теги:
Карантин, коронавирус, туристический бизнес, туристы, турист, Госкомтуризм, Туризм, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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