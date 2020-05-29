В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня

Возобновляется деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В Узбекистане, в "зеленой" и "желтой" категории, возобновляется внутренний туризм с 1 июня, об этом сообщает Госкотуризм.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии".

"Возобновляется деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований", - говорится в сообщении.

Также будет возобновляться и выездной туризм с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан, но поэтапно.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с системой безопасности для туристов, разработанной в период пандемии коронавируса Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано").

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