Система безопасности для туристов разработана в Узбекистане

Для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с "зеленым" статусом, а определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с системой безопасности для туристов, разработанной в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано"). Глава государства ознакомился с презентацией данного проекта", - говорится в информации.

Президент подчеркнул, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с "зеленым" статусом, а определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания.

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Глава государства дал указания по организации баз отдыха с использованием легких конструкций в горных районах и на побережье озер.

"На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, вчера решением Специальной комиссии несколько районов Ташкентской области переведены в "красную" зону. В "красной" зоне также оказались Бекабад, Нурафшан и Кибрайский, Аккурганский, Ташкентский и Юкоричирчикский районы.

В "желтой" зоне – Ангренский, Чирчикский, Бекабадский, Куйичирчикский, Чиназский, Уртачирчикский районы, а в "зеленой" – Алмалыкский, Ахангаранский, Букинский, Бостанлыкский, Пскентский районы.