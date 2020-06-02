Черногория открыла границы для узбекистанцев

В список въездных стран из числа государств СНГ вошли Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Черногория с 1 июня открыла границы для граждан более чем ста стран, включая Узбекистан, сообщают в Минздраве.

"Граждане смогут приехать в страну без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. Однако въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также где количество активных больных не более 25 на 100 тысяч населения", - говорится в информации.

В список въездных стран из числа государств СНГ вошли Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

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Напомним, что между Узбекистаном и Черногорией нет регулярных прямых рейсов, в большинстве случаев маршрут строится с пересадкой в Москве.

Ранее Турция открыла границы для узбекистанцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях.