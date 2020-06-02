17:11 02 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Вид на Черногорию

Черногория открыла границы для узбекистанцев

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Туризм
Получить короткую ссылку
29310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200602/14270005/Chernogoriya-otkryla-granitsy-dlya-uzbekistantsev.html

В список въездных стран из числа государств СНГ вошли Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Черногория с 1 июня открыла границы для граждан более чем ста стран, включая Узбекистан, сообщают в Минздраве.

"Граждане смогут приехать в страну без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. Однако въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также где количество активных больных не более 25 на 100 тысяч населения", - говорится в информации.

В список въездных стран из числа государств СНГ вошли Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Турция открыла границы для узбекистанцев, планирующих лечение >>

Напомним, что между Узбекистаном и Черногорией нет регулярных прямых рейсов, в большинстве случаев маршрут строится с пересадкой в Москве.

Ранее Турция открыла границы для узбекистанцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях.

 

Теги:
коронавирус, Карантин, граница, границы, Черногория, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Беспорядки в США: грузовик въехал в толпу протестующих — видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться