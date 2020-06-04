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В аэропортах и на вокзалах Узбекистана появились пункты проката планшетов для туристов

Узбекская спецслужба будет получать данные о пассажирах зарубежных авиакомпаний

Госкомтуризма Республики Узбекистан
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200604/14290700/Uzbekskaya-spetssluzhba-budet-poluchat-dannye-o-passazhirakh-zarubezhnykh-aviakompaniy.html

Данная мера утверждена постановлением правительства в соответствии со стандартами и практикой международной организации гражданской авиации (ИКАО).

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Пограничные войска Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) Узбекистана с 1 июля будут получать предварительную информацию о пассажирах зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в республику, информируют в пресс-службе Госкомтуризма.

"С 1 июля 2020 года всеми эксплуатантами иностранных воздушных судов, выполняющими рейсы в Республику Узбекистан, будет предоставляться предварительная информация о пассажирах пограничным войскам Службы государственной безопасности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, данная мера утверждена постановлением правительства в соответствии со стандартами и практикой международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Восстановление туризма в Узбекистане в три этапа - подробности >>

Известно, что авиационные администрации зарубежных стран и иностранные перевозчики будут уведомлены о введении нового порядка, а работа с предварительной информацией о пассажирах будет осуществляться по системе, разработанной ПВ СГБ.

"Введение данного порядка создаст дополнительные удобства иностранным туристам, для въезда, пребывания и выезда из территории республики", - добавили в Госкомтуризма.

Напомним, в Узбекистане, в "зеленой" и "желтой" категории, возобновляется внутренний туризм с 1 июня. Восстановление будет происходить в три этапа, на протяжении которых, индустрии туризма особое внимание уделяется разработке и проведению новых тематических мероприятий.

Теги:
Туризм, авиаперелет, авиакомпания, спецслужбы, Узбекистан, Узбекистан



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