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Туристы в Бухаре

Восстановление туризма в Узбекистане в три этапа - подробности

Flickr / PRORobert Wilson
Туризм
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (557)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200604/14287513/Vosstanovlenie-turizma-v-Uzbekistane-v-tri-etapa-podrobnosti.html

На протяжении всех трех этапов восстановления индустрии туризма особое внимание уделяется разработке и проведению новых тематических мероприятий.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Первый этап возобновления туризма в Узбекистане будет посвящен реанимации деятельности туроператоров и гостиниц, информируют в Госкомтуризме.

"На данном этапе будет внедрена система безопасности Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED, чтобы максимально быть готовыми к возобновлению международного въездного туризма", - говорится в сообщении.

Второй этап – это восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ. Для этого будут отработаны вопросы соблюдения мер безопасности, санитарно-гигиенических требований и мер социального дистанцирования на протяжении всего маршрута следования туристических групп, в том числе полагается целесообразным создать совместную группу оперативного реагирования.

На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

Система безопасности для туристов разработана в Узбекистане >>

Отмечается, что на протяжении всех трех этапов восстановления индустрии туризма особое внимание уделяется разработке и проведению новых тематических мероприятий: это гастрономические фестивали и акции, музыкальный фестиваль "Стихия", пляжные игры "Акчакул", Фестиваль урожая, Неделя "туризма третьего возраста" и другие.

В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня >>

Напомним, в Узбекистане, в "зеленой" и "желтой" категории, возобновляется внутренний туризм с 1 июня. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии".

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (557)
Теги:
Карантин, Узбекистан, Узбекистан, Госкомтуризм, туристы, турист, Туризм



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