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Города России. Великий Новгород

Туроператоры получат субсидии за организацию доступных туров по РФ

© Sputnik / Константин Чалабов
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200610/14323078/Turoperatory-poluchat-subsidii-za-organizatsiyu-dostupnykh-turov-po-RF.html

Эта мера поддержки еще не запущена, но уже сейчас позволяет говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным ценам.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Туроператоры, организующие доступные туры по России, получат государственные субсидии, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"У нас впервые будет предусмотрена субсидия для туроператоров. Мы работаем сейчас над формулированием таких правил, которые позволят нам формировать доступные пакетные предложения для наших граждан", - сказала она, выступая в онлайн-эфире на выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

Эта мера поддержки еще не запущена, но, по словам Догузовой, уже сейчас позволяет говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным ценам.

Туристы гуляют по Ташкенту
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня

Напомним, неделю назад в Узбекистана обнародовали план восстановления сферы туризма в три этапа. 

Первый этап будет посвящен реанимации деятельности туроператоров и гостиниц.

Второй этап – это восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ. Для этого будут отработаны вопросы соблюдения мер безопасности, санитарно-гигиенических требований и мер социального дистанцирования на протяжении всего маршрута следования туристических групп, в том числе полагается целесообразным создать совместную группу оперативного реагирования.

На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.




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