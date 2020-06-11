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Туристы на природе

В Самаркандской области появится современный экотуристический объект

© Sputnik / Евгения Новоженина
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200611/14328401/V-Samarkandskoy-oblasti-poyavitsya-sovremennyy-ekoturisticheskiy-obekt.html

Создание подобной зоны направлено на то, чтобы у гостей и жителей Узбекистана была возможность отдохнуть на природе, заняться верховой ездой, искупаться в бассейне, а также насладиться изысканной кухней.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. На территории махалли "Окбуйро" Самаркандского района появится новая экотуристическая зона, сообщила пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области. 

"Создание подобной зоны направлено на то, чтобы у гостей и жителей Узбекистана была возможность отдохнуть на природе, заняться верховой ездой, искупаться в бассейне, а также насладиться изысканной кухней", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет более 10 миллиардов сумов. Следует отметить, что данный объект планируется сдать в эксплуатацию в июле 2020 года.

Напомним, сегодня, 11 июня, специалисты Государственного комитета по развитию туризма совместно с представителями местных органов власти изучили зоны отдыха Наманганской области на предмет готовности к открытию сезона.

Наманганская область готова к открытию туристического сезона >>

В ходе проверки, проведенной в Намангане, а также в Касансайском, Нарынском, Папском, Туракурганском, Уйчинском, Учкурганском, Чартакском, Чустском районах области, были даны рекомендации по безопасному предоставлению услуг туристам в санаториях, лагерях и ресторанах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Теги:
Туризм, экология, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самаркандская область, Самарканд



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