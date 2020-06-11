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Детский оздоровительный лагерь

Наманганская область готова к открытию туристического сезона

пресс-служба лагеря Амударё
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200611/14326738/Namanganskaya-oblast-gotova-k-otkrytiyu-turisticheskogo-sezona.html

Специалисты Госкомтуризма исследовали санитарно-гигиеническое состояние 12 лагерей, 16 санаториев и 22 объекта общепита Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Специалисты Государственного комитета по развитию туризма совместно с представителями местных органов власти изучили зоны отдыха Наманганской области на предмет готовности к открытию сезона.

Туристы в Бухаре
Flickr / PRORobert Wilson
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Такая работа была проведена в соответствии с поручением заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова. К настоящему моменту исследовано санитарно-гигиеническое состояние 16 санаториев, 12 лагерей и 22 объектов общественного питания, расположенных в Наманганской области.

В ходе проверки, проведенной в Намангане, а также в Касансайском, Нарынском, Папском, Туракурганском, Уйчинском, Учкурганском, Чартакском, Чустском районах области, были даны рекомендации по безопасному предоставлению услуг туристам в санаториях, лагерях и ресторанах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

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Напомним, с 1 июня в "зеленых" и "желтых" регионах Узбекистана возобновлен внутренний туризм. Туроператоры, турагентства, объекты культуры, культурного наследия начнут работу при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

Также будет возобновляться и выездной туризм с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан, но поэтапно.

Теги:
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия, Карантин, проверка, Наманганская область, Узбекистан, Госкомтуризм, Туризм



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