Наманганская область готова к открытию туристического сезона

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Специалисты Государственного комитета по развитию туризма совместно с представителями местных органов власти изучили зоны отдыха Наманганской области на предмет готовности к открытию сезона.

Такая работа была проведена в соответствии с поручением заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова. К настоящему моменту исследовано санитарно-гигиеническое состояние 16 санаториев, 12 лагерей и 22 объектов общественного питания, расположенных в Наманганской области.

В ходе проверки, проведенной в Намангане, а также в Касансайском, Нарынском, Папском, Туракурганском, Уйчинском, Учкурганском, Чартакском, Чустском районах области, были даны рекомендации по безопасному предоставлению услуг туристам в санаториях, лагерях и ресторанах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

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Напомним, с 1 июня в "зеленых" и "желтых" регионах Узбекистана возобновлен внутренний туризм. Туроператоры, турагентства, объекты культуры, культурного наследия начнут работу при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

Также будет возобновляться и выездной туризм с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан, но поэтапно.