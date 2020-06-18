Сурхандарья станет важным туристическим объектом Узбекистана

В ближайшие два года в регионе планируется построить 20 отелей, 60 гостевых домов, 4 оздоровительных центра и 6 ремесленных центров, а также запустить международные авиарейсы из Японии, Кореи, Индии, Китая, Турции, и внутренние – в Самарканд, Бухару и Фергану.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Накануне состоялось видеоселекторное совещание, в рамках которого президент Узбекистана уделил особое внимание созданию новых рабочих мест и усовершенствованию сервисных услуг в сфере туризма, организации поездок по древним городам и достопримечательностям.

В период пандемии серьезно пострадала индустрия туризма не только в Узбекистане, но и во всем мире. С момента введения карантинных правил против распространения коронавирусной инфекции глава государства уделил особое внимание поддержке туризма и его смежных отраслей.

В частности, указом президента от 28 мая 2020 года "О неотложных мерах по поддержке сектора туризма с целью снижения негативного воздействия пандемии коронавируса" определены наиболее эффективные способы постепенного восстановления отрасли.

На видеоконференции были обсуждены перспективы по открытию новых внутренних туристических маршрутов в стране, увеличению количества мобильных курортов, расширению лечебно-оздоровительного туризма.

Сурхандарьинская область имеет большой туристический потенциал. Это оазис с древней историей, культурными памятниками и объектами природного наследия.

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Согласно постановлению Кабинета министров от 27 мая "О дополнительных мерах по эффективному использованию и развитию туристического потенциала Сурхандарьинской области", развитие туристической инфраструктуры данного региона кардинально изменится в 2020-2021 годах.

В рамках региональной инвестиционной программы планируется построить 20 современных отелей и организовать более 1,1 тысячи новых объектов размещения. Также будут созданы 4 оздоровительных центра на 170 коек и 60 семейных гостевых домов на 487 коек. Вокруг основных туристических объектов паломничества откроют 6 ремесленных центров и пунктов обслуживания.

Помимо этого, намечен запуск рейсов из Японии, Кореи, Индии, Китая и Турции в международный аэропорт Термеза, а также сезонных внутренних рейсов в Самарканд, Бухару и Фергану.

Проведены переговоры по улучшению автомобильных дорог и созданию развлекательных центров для туристов – торговых комплексов, аквапарков, небольших туристических зон в районах, богатых красивыми и уникальными ландшафтами.

В рамках реализации проекта "Золотой треугольник" акцент будет сделан на улучшение медицинского и оздоровительного туризма. Предпринятые меры помогут подготовить квалифицированные кадры и создать тысячи новых рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.

На видеоконференции президент подчеркнул, что туристические возможности в древних городах Узбекистана используются не в полном объеме, даже среди населения есть люди, которые их не видели.

Исходя из этих рекомендаций, запланировано уделять больше внимания организации интересных поездок по историческим, культурным, археологическим и паломническим местам региона, где пандемия смягчается и становится "зеленой" зоной.