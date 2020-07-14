Поселок в Наманганской области превратится в центр экотуризма

Специалисты территориального управления по развитию туризма в ближайшее время проведут переговоры с местными и иностранными инвесторами, которые возьмут на себя реализацию проекта.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В пресс-службе Наманганского регионального отделения Госкомтуризма страны сообщили о том, что на базе пустующих и заброшенных зон отдыха в поселке Нанай Янгикурганского района Наманганской области будут созданы современные туристические объекты. Это предусмотрено в соответствующем постановлении главы местной администрации. Документ также предполагает обеспечение занятости местного населения и улучшение жилищных условий.

В соответствии с указом президента страны, местные и иностранные инвесторы будут привлечены к созданию на месте неиспользуемых объектов современных курортов (кемпингов, лагерей, гостевых домов и т. д.).

Для управления индустрией туризма в Янгикурганском районе при областной администрации будет создана Дирекция по преобразованию поселка Нанай Янгикурганского района в центр экотуризма, эксплуатации зданий и сооружений зон отдыха и координации их деятельности.

Территориальному управлению по развитию туризма поручено провести переговоры с местными и иностранными инвесторами, а также подготовить проект по выделению некоторых туристических объектов на основе государственно-частного партнерства.

Напомним, месяц назад специалисты Госкомтуризма исследовали санитарно-гигиеническое состояние 12 лагерей, 16 санаториев и 22 объектов общепита Наманганской области и заявили, что они готовы к открытию сезона.