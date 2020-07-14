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Ферганская долина в Узбекистан

Поселок в Наманганской области превратится в центр экотуризма

© Sputnik / Утарбеков
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200714/14537198/Poselok-v-Namanganskoy-oblasti-prevratitsya-v-tsentr-ekoturizma.html

Специалисты территориального управления по развитию туризма в ближайшее время проведут переговоры с местными и иностранными инвесторами, которые возьмут на себя реализацию проекта.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В пресс-службе Наманганского регионального отделения Госкомтуризма страны сообщили о том, что на базе пустующих и заброшенных зон отдыха в поселке Нанай Янгикурганского района Наманганской области будут созданы современные туристические объекты. Это предусмотрено в соответствующем постановлении главы местной администрации. Документ также предполагает обеспечение занятости местного населения и улучшение жилищных условий. 

В соответствии с указом президента страны, местные и иностранные инвесторы будут привлечены к созданию на месте неиспользуемых объектов современных курортов (кемпингов, лагерей, гостевых домов и т. д.).

Для управления индустрией туризма в Янгикурганском районе при областной администрации будет создана Дирекция по преобразованию поселка Нанай Янгикурганского района в центр экотуризма, эксплуатации зданий и сооружений зон отдыха и координации их деятельности.

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Территориальному управлению по развитию туризма поручено провести переговоры с местными и иностранными инвесторами, а также подготовить проект по выделению некоторых туристических объектов на основе государственно-частного партнерства.

Напомним, месяц назад специалисты Госкомтуризма исследовали санитарно-гигиеническое состояние 12 лагерей, 16 санаториев и 22 объектов общепита Наманганской области и заявили, что они готовы к открытию сезона.

Теги:
Узбекистан, Госкомтуризм, Наманганская область, Туризм



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